"OTV": الحريري يلتقي باسيل في هذه الأثناء في "بيت الوسط"

ذكرت قناة الـ"OTV" أنّ "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ يلتقي رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​، في هذه الأثناء في "​بيت الوسط​".

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