زار وفد من تحالف "متحدون"، في إطار متابعة الدعاوى القضائيّة الّتي تقدّم بها محامو "متحدون" بشأن ملف النفايات في منطقة المنية- الضنية، رئيس اتحاد بلديات المنية (رئيس بلدية دير عمار) خالد الدهيبي، وذلك للتعاون في ملف النفايات، لا سيما بشأن معمل الفرز المُشاد في المنية، بعد أن تقدّم التحالف وجمعية "غرين غلوب" وآخرين بدعويين، جزائيّة بيئيّة وأُخرى ماليّة، إضافة إلى دعوى ثالثة أمام قضاء العجلة في المنية- الضنية، لمحاسبة المرتكبين المتسبّبين بالأزمة.
ولفت التحالف إلى "أنّه لمس حسن النوايا إزاء التعاون الّذي أبداه الدهيبي، بما يغني ملفات الدعاوى القضائيّة بوجه كلّ من له صلة بأزمة نفايات الشمال، على الرغم ممّا يُحكى عن تدخلات من أعلى المستويات، واعتبارات شخصيّة أو سياسيّة أو عائليّة، لثني من لديه النيّة أن يمضي قدمًا في ما يطرحه "متحدون" من حلول بيئيّة قابلة للتطبيق".
وأوضح أنّ "انطلاقًا من إنفاذ مبدأ المحاسبة الّذي يعتمده "متحدون" نهجًا لعمله، أكّد الوفد معارضته التغاضي عمّا مضى، وكذلك على المضي قدمًا في الدعاوى القضائيّة بما يعزّز سلطة القضاء الّذي سيتمّ الاستحصال من خلاله على ما يفيد الملف من مستندات، فقاعدة "عفا الله عمّا مضى" بعد كلّ المصائب الّتي حلّت بالأهالي، لا يجوز القبول بها، إذ لا قيامة لوطن بلا محاسبة".
كانت هذه تفاصيل خبر وفد "متحدون" زار الدهيبي: ماضون في الدعاوى القضائية بملف النفايات في المنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.