وفد "متحدون" زار الدهيبي: ماضون في الدعاوى القضائية بملف النفايات في المنية

زار وفد من تحالف "متحدون"، في إطار متابعة الدعاوى القضائيّة الّتي تقدّم بها محامو "متحدون" بشأن ملف ال​نفايات​ في منطقة ​المنية​- ​الضنية​، رئيس اتحاد بلديات المنية (رئيس بلدية ​دير عمار​) خالد الدهيبي، وذلك للتعاون في ملف النفايات، لا سيما بشأن معمل الفرز المُشاد في المنية، بعد أن تقدّم التحالف وجمعية "غرين غلوب" وآخرين بدعويين، جزائيّة بيئيّة وأُخرى ماليّة، إضافة إلى دعوى ثالثة أمام قضاء العجلة في المنية- الضنية، لمحاسبة المرتكبين المتسبّبين بالأزمة.

ولفت التحالف إلى "أنّه لمس حسن النوايا إزاء التعاون الّذي أبداه الدهيبي، بما يغني ملفات الدعاوى القضائيّة بوجه كلّ من له صلة بأزمة نفايات ​الشمال​، على الرغم ممّا يُحكى عن تدخلات من أعلى المستويات، واعتبارات شخصيّة أو سياسيّة أو عائليّة، لثني من لديه النيّة أن يمضي قدمًا في ما يطرحه "متحدون" من حلول بيئيّة قابلة للتطبيق".

وأوضح أنّ "انطلاقًا من إنفاذ مبدأ المحاسبة الّذي يعتمده "متحدون" نهجًا لعمله، أكّد الوفد معارضته التغاضي عمّا مضى، وكذلك على المضي قدمًا في الدعاوى القضائيّة بما يعزّز سلطة ​القضاء​ الّذي سيتمّ الاستحصال من خلاله على ما يفيد الملف من مستندات، فقاعدة "عفا الله عمّا مضى" بعد كلّ المصائب الّتي حلّت بالأهالي، لا يجوز القبول بها، إذ لا قيامة لوطن بلا محاسبة".