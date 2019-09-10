ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​جورج عطالله​، في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "كلّ من يعتبر أنّ العهد ليس عهده أو لا يمثّله، يمكنه الخروج من ​الحكومة​ والمعارضة من الخارج، لكن التواجد في الحكومة للحصول على مكاسب معيّنة، وبعدها اعتماد كلام شعبوي، للحصول على شعبيّة إضافية، لم يعد مقبولًا".

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كانت هذه تفاصيل خبر عطالله: من يعتبر أن العهد ليس عهده أو لا يمثله يمكنه الخروج من الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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