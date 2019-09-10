علوش: هجوم فرنجية على العهد ضمن خانة التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة

رأى عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​، أنّ "هجوم رئيس "تيار المردة" ​سليمان فرنجية​ على العهد، يندرج ضمن خانة التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "فرنجية يعتبر نفسه مرشّحًا أساسيًّا للرئاسة، والمنافس الأوّل والأبرز له على الأرجح هو رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​".