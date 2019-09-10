ترمب مستعد للقاء روحاني دون شروط مسبقة







اسماء السيد - واشنطن: قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الثلاثاء إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستعد للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني دون شروط مسبقة مع استمرار حملة "الضغوط القصوى" على طهران. وصرح الوزير "الآن أوضح الرئيس أنه سيكون مسرورا بعقد اجتماع دون شروط مسبقة، ولكننا سنواصل حملة الضغوط القصوى" وذلك بعد أيام من إعلان إيران تركيب أجهزة طرد مركزي لزيادة مخزوناتها من اليورانيوم المخصب.

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