محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: أعلنت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، انطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة. وذكرت قناة سكاي نيوز في نبأ عاجل أنه تم إطلاق النار في مستوطنات عسقلان وأجدود جنوبي دولة الاحتلال. كما تم الإعلان أيضًا عن إطلاق صواريخ من قطاع غزة على مستوطنات الغلاف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق صافرات الإنذار بمستوطنات غلاف غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.