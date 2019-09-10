"قومي المرأة" ينظم لقاءً بأبناء موظفي الأمانة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، لقاءً بأبناء موظفي الأمانة العامة بالمجلس، بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، وإيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس.

يأتي اللقاء حرصا من المجلس القومي للمرأة على مد جسور التواصل بين موظفي الأمانة العامة للمجلس وأبنائهم وبين المجلس؛ لتنشئة جيل جديد على قدر من الوعى بقضايا وطنة ومجتمعه وعلى رأسها قضية المرأة، بحسب بيان اليوم.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، إن هذا اللقاء يعتبر الأول ضمن سلسة لقاءات سوف يعقدها المجلس لأبناء العاملين بالأمانة العامة للمجلس وذلك لمناقشة أفكارهم وأحلامهم للمستقبل وتكريم المتفوقين منهم وتشجيع الموهوبين.

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وجهت مايا مرسي رسالة إلى أبناء وبنات العاملين بالمجلس أكدت خلالها الدور المهم الذي يقوم به أمهاتهم وآبائهم من خلال عملهم بالمجلس على قضايا تخدم الوطن من أجل مستقبل أفضل لهم جميعاً.

كما أوضحت رئيسة المجلس أنه مع نهاية العام الدراسي القادم سوف يقوم المجلس بتكريم المتفوقين والمتفوقات في دراستهم أو من حققوا نجاح فى مجال الرياضة، فضلا عن تنظيم معرض لمواهبهم وابتكاراتهم وتكريم الأفكار المتميزة منها.

فيما عبرت إيمان خليفة عن سعادتها بهذا التجمع المميز، مطالبة أبناء وبنات العاملين بالمجلس بمساعدة آبائهم وأمهاتهم بتحقيق النجاح والتفوق فى دراستهم وتخفيف العبء عن كاهلهم.

وفى نهاية قدمت الدكتورة مايا مرسي وإيمان خليفة شهادات تقدير لأبناء العاملين بالأمانة العامة للمجلس تقديرا وتشجيعا لهم.