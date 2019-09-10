أبل تكشف عن هاتفها الجديد "آيفون 11"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت شركة أبل الأمريكية عن هاتفها الجديد "آيفون 11"، وذلك خلال حدثها المقام بمسرح ستيف جوبز في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

ووفق ما ذكر موقع "ذا فيرج"، يأتي "آيفون 11" بشاشة قياسها "6.1 بوصة"، ويعمل بمعالج "A13 Bionic".

ويمتلك "آيفون 11" كاميرا خلفية ثنائية، الرئيسية تأتي بدقة "12 ميجابكسل"، والثانية بدقة "24 ميجابكسل"، أما الكاميرا الأمامية تأتي بدقة "12 ميجابكسل"، ويتمتع كلاهما بالقادرة على تصوير الفيديو بجودة "4k"، وبسرعة 60 إطار في الثانية، مع تقنية التصوير البطيء.

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وأضافت "أبل" في هاتفها الجديد وضعية تصوير ليلي جديدة، سعيًا لمنافسة شركتي "سامسونج" و"جوجل"، كما أن وضع "البورتريه" أصبح يدعم الحيوانات أيضًا.

ويشمل "آيفون 11" على ساعة إضافية من عمر البطارية مقارنة بهاتف "آيفون إكس آر"، مع دعم تقنية "Apple Face ID" المعزز، والذي من المفترض أن يسرع ميزة مسح الوجه، مع خاصية مقاومة الماء IP68 حتى 2 متر.

ويتوفر هاتف "آيفون 11" بالألوان (الأرجواني والأبيض والأخضر والأصفر والأسود والأحمر).

يبدأ سعر "آيفون 11" من 699 دولارًا ، لكن "أبل" لم تكشف عن تاريخ إطلاق محدد حتى الآن.