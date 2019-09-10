البيت الأبيض: تعيين تشارلى كوبرمان قائما بأعمال مستشار الأمن القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)
قال هوجان جيدلي المتحدث باسم البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، إنه تم تعيين تشارلى كوبرمان قائما بأعمال مستشار الأمن القومي الأمريكي بدلا من جون بولتون الذي أقاله ترامب في وقت سابق من اليوم.
ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن ترامب القول إنه أقاله لأنه "اختلف بشدة" مع العديد من مواقفه.
وأضافت بلومبرج أن الإقالة جاءت بسبب الخلاف حول التفاوض مع حركة طالبان .
وقال ترامب :" لقد طلبت من جون تقديم استقالته وقد تقدم بها هذا الصباح .. وإنني أشكره كثيرا على خدماته " .
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