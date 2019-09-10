رئيس جامعة حلوان يفتتح المرحلة الأولى من تطوير مستشفى بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

افتتح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من تطوير مستشفى بدر الجامعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والنائب إبراهيم حجازي عضو مجلس الشعب، وعمداء كليات الطب والصيدلة والتمريض ومدير المستشفى.

وهنأ نجم، جميع العاملين بالمستشفى وسكان المناطق المحيطة (بدر والشروق والعاصمة الإدارية) بهذا الإنجاز والتطوير الذي بذلت فيه الجامعة قصارى جهدها ليخرج بهذه الصورة المشرفة، موجها الشكر لجميع من ساهم في هذا الإنجاز على مدار ٣٠ شهرًا من العمل الدائم.

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وأكد -في بيان اليوم- أن جامعة حلوان تهدي خدمات مستشفى بدر لأهالي المنطقة، موضحا أن عملية التطوير ما زالت مستمرة وتتم من خلال تضافر جهود جماعية الأمر الذي أظهر المستشفى اليوم في صورة تحاكي المستشفيات الخاصة نتيجة عمليات التطوير التي تتم على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن افتتاح المرحلة الثانية سيتم خلال شهرين برعاية ودعم وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وافتتح نجم، مبنى العيادات (أ) ومبنى (ب)، ويضم مبنى (أ) عيادات سمعيات ومعامل بنك دم ومعامل وأشعة، وأجهزة الإيكو ورسم القلب بالمجهود وجميعها على أحدث مستوى طبي من حيث الامكانات وكذاعيادات الكيماوي، كما يضم مبنى (ب) والذي يشمل عمليات الطوارئ والحوادث، وسكن الأطباء.

وشملت عملية التطوير أيضًا تغيير شبكات الكهرباء الداخلية والخارجية وكشافات الطوارئ وتغيير شبكات الصرف الصحي ونظم إطفاء الحريق، وزيادة أعداد التكيفات، إنشاء ٧ عيادات جديدة لتصبح ١٨ عيادة، وتطوير سكن الأطباء والمعامل وبنك الدم، وغرف العمليات.