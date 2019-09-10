قرار جمهوري بإضافة كلية "الفنون والتصميم" للجامعة البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إضافة كلية "الفنون والتصميم" للجامعة البريطانية في مصر

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم، القرار الجمهوري رقم 455 لسنة 2019، بإضافة كلية "الفنون والتصميم" للجامعة البريطانية.

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وسبق للدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، قوله إنه سيتم اعتماد لائحة الكلية من المجلس الأعلى للجامعات بعد صدور القرار الجمهوري، وجاري الآن التفاهم على اعتماد شهادة كلية الفن والتصميم من الجامعات البريطانية.

وأوضح -في بيان- أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادت الخاصة بكلية الفن والتصميم، حيث تم تجهيز مباني الكلية والتي تم تصميمها على طراز يليق بما ستقدمه الكلية من علوم وفنون تنعكس على جودة الحياة.