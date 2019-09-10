بلومبرج: طالبان وراء إقالة ترامب لمستشاره جون بولتون

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، أنه طالب مستشاره للأمن القومي جون بولتون، بالاستقالة، مشيرا إلى خلافات قوية مع مساعده.

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن ترامب القول إنه أقاله لأنه "اختلف بشدة" مع العديد من مواقفه.

وأضافت بلومبرج أن الإقالة جاءت بسبب الخلاف حول التفاوض مع حركة طالبان.

وقال ترامب على موقع تويتر :" لقد أبلغت جون بولتون الليلة الماضية أن البيت الأبيض لم يعد بحاجة إلى خدماته. أختلف بشدة مع العديد من مقترحاته، وكذلك آخرون في الإدارة، ولذلك... طلبت من جون تقديم استقالته وقد تقدم بها هذا الصباح.. أشكره كثيرا على خدماته وسأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل."

ورد جون على ترامب على الفور على موقع تويتر ، وقال "لقد عرضت تقديم استقالتي الليلة الماضية" وقال الرئيس ترامب "دعنا نتحدث بهذا الشأن غدا".

وجاءت هذه الخطوة بشكل مفاجئ، حيث أعلن البيت الأبيض قبل ساعة من إعلان ترامب أن بولتون سيشارك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير المالية ستيفن منوشين.

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وكان ترامب قد أشار إلى وجود خلافات مع بولتون بشأن السياسة الخارجية.

وقال ترامب لشبكة "ان بي سي" في يونيو "جون بولتون صقر بالتأكيد، إذا كان القرار يرجع إليه، لهاجم العالم كله في نفس الوقت.. ولكن هذا لا يهم.. لأنني أريد الجانبين ".

ويبدو أن بولتون، ثالث مستشار أمن قومي لترامب، يخوض العديد من المعارك داخل البيت الأبيض، وفي الأونة الأخيرة بشأن أفغانستان وكوريا الشمالية، على عكس رغبات الرئيس. كما كان بولتون وراء النهج المتشدد إزاء دول مثل إيران وفنزويلا..

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن السيناتور الجمهوري راند بول قوله بعد إقالة بولتون إن "تهديد الحرب في مختلف أنحاء العالم يتراجع بدرجة كبيرة مع خروج بولتون من البيت الأبيض".

وقال بول للصحفيين إن ترامب يجب أن يعين مستشارا يستمع إلى رأيه بضرورة إنهاء حرب أفغانستان".

وفي المقابل، قال ميت رومني، وفقا لبلومبرج أن آراء بولتون المختلفة "هي السبب في رغبتي أن يظل موجودا " في البيت الأبيض.

وأضاف رومني "أنا حزين للغاية لرحيله".