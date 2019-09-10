محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
نفت مصادر أمنية مسؤولة بمديرية أمن الجيزة صحة ما تناقلته صفحات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عن وفاة محتجز داخل قسم شرطة الوراق نتيجة تعرضه للضرب، اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن الأمر عارٍ من الصحة.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لمصراوي إن المتوفى يدعى حامد أحمد أحمد، يبلغ من العمر 45 سنة، وشهرته "كريم الخواجة"، سبق اتهامه في قضية (ضرب).
أضافت المصادر -التي رفضت الكشف عن هويتها- أن "كريم الخواجة" كان يقضي عقوبة الحبس لمدة عام على خلفية اتهامه بقضية (مخدرات) وتحديدا منذ يوم 17 يوليو الماضي.
أشارت المصادر إلى أن صاحب الـ45 سنة تقدم باسئتناف على الحكم الصادر ضده، وحددت المحكمة جلسة 17 سبتمبر الجاري لنظره.
أكدت المصادر أنه في أثناء وقوف السجين بردهة الحجز سقط مغشيا عليه، وفارق الحياة إثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة.
وعاين فريق من النيابة العامة الجثة، وفحص كاميرات المراقبة، ولم يُشتبه في وجود شبهة جنائية بالوفاة، وجرى نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.
كانت هذه تفاصيل خبر "وقع من طوله".. مصادر تكشف تفاصيل وفاة "الخواجة" داخل قسم الوراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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