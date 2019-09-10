الرئيس العراقي يدعو لاستنفار الجهود لمنع تكرار حادث تدافع كربلاء

دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الثلاثاء السلطات الأمنية والصحية والجهات المسؤولة إلى مضاعفة اليقظة واستنفار الجهود لمنع تكرار حادثة التدافع التي وقعت في كربلاء، مقدما في الوقت ذاته تعازيه لأهالي الضحايا. ذاته تعازيه لأهالي الضحايا. وأكد صالح - خلال اتصال هاتفي مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - تقديره وتثمينه لجهود أجهزة الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية والمواطنين في إغاثة المصابين. وتثمينه لجهود أجهزة الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية والمواطنين في إغاثة المصابين.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت - في وقت سابق اليوم الثلاثاء - مصرع 31 شخصا وإصابة نحو 100 آخرين جراء التدافع خلال مراسم عاشوراء في كربلاء.

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