بـ طاش ما طاش.. السعوديين يسخرون من اختبارات القدرات

تصدر إيقاف قرار إلغاء اختبارات القدرات، مؤشرات البحث عبر موقع " جوجل" بالسعودية، وذلك بعد حالة من الجدل الكبير انتشرت في جميع أنحاء المملكة ، حول إلغاء القرار الخاص بطلاب الثانوية.

والله شي يغبن ادرس ١٢سنه فالنهايه اختبار أبو ساعتين يحدد فين اروح #ايقاف_اختبارات_القدرات pic.twitter.com/RcXUouwrYl

— حنان (@hanan_2207) September 10, 2019 " />أكدت وسائل إعلام سعودية، إلي أن وزارة التربية تتدرس التراجع عن اشتراط تجاوز اختبار القدرات لدخول الجامعات، مؤكدين أن الوزارة تتجه نحو إيقافه ومراجعته في حال ثبوت عدم جدوته وتحقيقه الهدف منه، إضافة إلى الاستنزاف المالي كرسوم إجبارية لخوض الاختبارات من قِبل الطلاب والطالبات.



جدير بالذكر أن القرار تسبب في حرمان الطلاب والطالبات، المتفوقين من الحصول على التخصصات التي تناسب مستواهم العام، وفقًا لرأي الطلاب.



وعلي الجانب الأخر آثار الحديث عن إلغاء اختبارات القدرات، الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، وفيما يلي نعرض أبرز ما نشر عن القرار:

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