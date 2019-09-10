CIA تكذّب تقرير "سي إن إن" حول سحب "جاسوس أمريكي" من الكرملين

انتقدت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بشدة تقريرا لشبكة "سي إن إن" الإعلامية، يدعي سحب الاستخبارات الأمريكية "جاسوسا" مهما من روسيا، واصفة إياه بـ "الخاطئ".

وقالت مديرة العلاقات العامة في وكالة الاستخبارات المركزية، بريتاني براميل، في بيان لها، إن "قصة "سي إن إن" حول أن وكالة الاستخبارات المركزية تتخذ قرارات تخص الحياة أو الموت بناء

على أي شيء غير التحليل الموضوعي وجمع المعلومات بدقة، تعتبر خاطئة".

وتابعت براميل قائلة، إن "المزاودات الخاطئة حول أن تعامل الرئيس مع المعلومات الاستخباراتية الأكثر حساسية، التي يتمتع بإمكانية الاطلاع عليها بشكل يومي، أدى إلى السحب المزعوم (للعميل) غير صحيحة".

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وانتقد البيت الأبيض تقرير "سي

إن إن" أيضا، حيث قالت المتحدثة الرسمية باسمه ستيفاني جريشام في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن "تقرير "سي إن إن" ليس خاطئا فحسب، بل ومن شأنه أن يعرض حياة أشخاص للخطر".

وكانت "سي إن إن" قد نشرت تقريرا، يزعم سحب الاستخبارات الأمريكية لعميل خفي رفيع المستوى لها بسبب سوء تعامل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع المعلومات السرية التي تم الحصول عليها من العميل المذكور.

وادعى التقرير أن ترامب كشف عن بعض التفاصيل الحساسة.