قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي المُقال من منصبه ،إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب منهمطلقًا تقديم استقالته، مشيرا إلى أن رحيله جاء بمبادرة منه.
وشدد بولتون -في تصريح مقتضب لشبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الثلاثاء - على أن ترامب لم يطلب منهالاستقالة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إقالة مستشاره للأمن القومي جون بولتون من منصبه؛ إثر خلافات على بعض المقترحات.
"أخبرت جون بولتون بالأمس أننا لم نعد بحاجة إلى خدماته في البيت الأبيض. اختلفت معه بقوة في عدد من المقترحات كما فعل عدد من أعضاء الإدارة".
وقال ترامب - في تغريدة عبر "تويتر" -
وأضاف ترامب أنه طلب من بولتون تقديم استقالته وهو ما فعله الأخير الثلاثاء، مشيرا إلى أنه "سيسمي مستشارا جديدا للأمن القومي الأسبوع المقبل".
وبولتون هو ثالث مستشار للأمن القومي في إدارة ترامب بعد كل من مايكل فلين وهربرت ماكماستر.
كانت هذه تفاصيل خبر جون بولتون: الاستقالة جاءت بمبادرة مني وليست من ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.