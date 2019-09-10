أوكرانيا والناتو يتفقان على تكثيف التعاون المشترك

توصلت أوكرانيا مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى اتفاق بشأن تكثيف أنشطة مجموعة العمل المشتركة بين أوكرانيا وحلف الناتو حول الإصلاح العسكري.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية -في بيان لها أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" اليوم الثلاثاء- أن نائب رئيس الوزراء الأوكراني للتكامل الأوروبي والأورو-أطلسي دميترو كوليبا قام بزيارة عمل استغرقت يومين إلى مقر حلف الناتو في بروكسل.

وعقد كوليبا سلسلة اجتماعات مع مساعدة الأمين العام لحلف الناتو للشؤون السياسية والسياسة الأمنية بتينا كادنباخ ومساعد أمين الحلف للعمليات جون مانزا والممثلة الخاصة للأمين

العام للناتو للمرأة والسلام والأمن كلير هتشينسون، ناقشوا خلالها سبل التعاون بين أوكرانيا وحلف الناتو.كما تم الاتفاق خلال الاجتماعات على تكثيف أنشطة مجموعة العمل المشتركة بين حلف الناتو وأوكرانيا حول الإصلاح العسكري، وذلك من أجل تكثيف التعاون العملي في إصلاح هياكل قطاع الأمن والدفاع.وأعرب الجانبان عن الاهتمام المتبادل بتعزيز التعاون بين الناتو وأوكرانيا في سياق مواجهة التهديدات الهجينة والتحديات الأمنية وتبادل وجهات النظر حول الإجراءات المشتركة المحتملة التي تهدف إلى تعزيز الأمن في منطقة البحر الأسود.وفي سياق سياسة التحالف المتجددة بشأن التفاعل مع الشركاء ناقش الطرفان الأولويات والأنشطة المشتركة في إطار مبدأ الحلف "دولة واحدة - خطة واحدة".وأبلغ كوليبا الحلف باستعداد أوكرانيا لزيادة مساهمتها في العمليات التي يقودها الناتو، كما أعلن عن تطوير استراتيجية جديدة للأمن القومي لأوكرانيا، وتعتزم أوكرانيا تقديم مشروع الاستراتيجية لحلفائها لتلقي التوصيات والمقترحات ذات الصلة.واتفق الطرفان أيضًا خلال الاجتماعات على مواصلة ممارسة التدريب العسكري المشترك، بما في ذلك تدريب العسكريين التابعين للقوات البحرية الأوكرانية على سفن الدول الأعضاء في حلف الناتو.وناقش الجانبان أيضًا الاستعدادات لزيارة مجلس شمال الأطلسي إلى أوكرانيا في أواخر أكتوبر المقبل.