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رئيس البرلمان العربي يعزي العراق في ضحايا انهيار جزء من ممشى بكربلاء

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تقدم الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي باسم البرلمان العربي بالتعازي والمواساة للعراق رئيساً وحكومةً وبرلماناً وشعباً في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع اليوم الثلاثاء ، بانهيار جزء من ممشى بمحافظة

كربلاء العراقية الأمر الذي أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

 

جاء ذلك من خلال برقيات تعزية بعث بها رئيس البرلمان العربي إلى كل من الرئيس

العراقي ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء العراقي.


وقال رئيس البرلمان العربي في برقيات التعزية "إننا إذ نواسيكم والشعب العراقي الشقيق في هذا المصاب الجلل، نسأل الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان ويمن على المصابين بالشفاء العاجل".

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