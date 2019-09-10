أقال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مستشاره للأمن القومي، جون بولتون بسبب عدم "الاتفاق مع العديد من اقتراحاته"، وكتب ترمب في تغريدة "أبلغت جون بولتون الليلة الماضية أننا لم نعد بحاجة إلى خدماته في البيت الأبيض". وأضاف "أنا لا أتفق مع العديد من اقتراحاته" في إشارة إلى هذا الرجل المعروف بمواقفه الصارمة حيال إيران وروسيا وكوريا الشمالية.



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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-ترمب: لا أتفق مع اقتراحات بولتون فأقلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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