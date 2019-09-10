بريطانيا تستدعي السفير الإيراني وتدين انتهاكات الناقلة "أدريان داريا"

دان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إيران بشأن انتهاكها للضمانات التي قدمتها حول ناقلة النفط أدريان داريا -1.
وجاء، في بيان للحكومة البريطانية، أن إيران قدّمت تأكيدات بشكل متكرر إلى حكومة جبل طارق بأن الناقلة "جريس 1"، التي أصبحت لاحقاً "أدريان داريا -1"، لن توصل النفط على متنها إلى أي كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي في سوريا أو غيرها.
وأضاف البيان أنه أصبح من الواضح الآن أن إيران انتهكت تلك الضمانات وأن النفط تم نقله إلى سوريا وإلى نظام سوريا.
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وأضاف أن الأفعال الإيرانية تمثل انتهاكاً غير مقبول للأعراف الدولية وأن المملكة المتحدة سوف ترفع القضية إلى الأمم المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر.
وتابع البيان أن وزير الخارجية البريطاني استدعى السفير الإيراني لدى بلاده لإدانة الأفعال الإيرانية.
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