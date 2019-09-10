نتنياهو يعلن عن خطة لضم جزء من الضفة بعد الانتخابات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عزمه ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا فاز في الانتخابات العامة المقررة الأسبوع المقبل.

وقال نتانياهو، في خطاب تلفزيوني، "هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة".

وخاطب الناخبين قائلا "إذا تلقيت منكم تفويضا واضحا للقيام بذلك (...) أعلن اليوم نيتي إقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت".

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ويشكل غور الأردن حوالي ثلث الضفة الغربية المحتلة.

وتقع المستوطنات في المنطقة (ج) في الضفة الغربية والتي تمثل نحو 60 ف المئة من الأراضي بما في ذلك معظم وادي الأردن.