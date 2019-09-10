ترامب يؤكد إقالة مستشاره للأمن القومي وبولتون يقول إنه استقال

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه أقال جون بولتون مستشاره للأمن القومي فيما أكد الأخير أنه هو من قدم استقالته.

وكتب ترامب في تغريدة "أبلغت جون بولتون الليلة الماضية أننا لم نعد بحاجة إلى خدماته في البيت الأبيض".

وأضاف "أنا لا أتفق مع العديد من اقتراحاته" في إشارة إلى هذا الرجل المعروف بمواقفه الصارمة حيال إيران وروسيا وكوريا الشمالية.

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ونفى بولتون أن يكون تعرض للإقالة، مؤكدا أنه قدم استقالته. ويُعتبر واحداً من الذين يلعبون دوراً في تشدد موقف البيت الأبيض من قضايا عدة.

وصدر تصريح ترامب بعد أن أعلن المكتب الصحافي في البيت الأبيض أن بولتون سيعقد مؤتمراً صحافياً حول قضايا الإرهاب إلى جانب وزير الخارجية مايك بومبيو.

وطعن بولتون في رواية ترامب للأحداث، قائلا إن الرئيس لم يقدم على إقالته شخصيا كما صرح في وقت متأخر من الاثنين.

وكتب على "تويتر"، "لقد قدمت استقالتي الليلة الماضية وقال الرئيس: دعنا نتحدث عنها غداً".