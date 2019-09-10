18 عامًا على ذكرى هجمات 11 سبتمبر ودوائر الإرهاب تتسع (تقرير)

حرب بلا نهاية؟

بعد أسابيع من أحداث 11 سبتمبر، غزت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش أفغانستان بهدف تدمير تنظيم القاعدة، الذي منحه نظام طالبان المتطرف الملاذ الآمن. بدعم من عشرات الحلفاء، أسقط الاجتياح سريعًا حكومة طالبان، وشلَّ تنظيم القاعدة. لم يكن ذلك قبل عام 2011، وفي ظل حكم الرئيس باراك أوباما، حين عثرت القوات الأمريكية على زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وقتلته، على الرغم من الجهود المبذولة لإنهاء العمليات القتالية الرسمية منذ ذلك الحين، لا يزال هناك أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي في أفغانستان اليوم، يقاتلون تمرد طالبان المتزايد، ما يجعل هذه الحرب حتى الآن أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة.

تبدو طالبان بعيدة كل البعد عن القضاء عليها، حيث تنشط في معظم أنحاء البلاد. على الرغم من اقتراب حجم خسائر الحرب من تريليون دولار، ومع ذلك تبدو الضغوط الداخلية لإنهاء الحرب ضعيفة للغاية، بفضل الجيش التطوعي والخسائر المنخفضة نسبيًّا، وكون الحرب بعيدة وذات أهمية معنوية بالنسبة لمعظم الأمريكيين، فالأهم من ذلك هو الصراع المسلح الأساسي الثاني الذي عززته هجمات 11 سبتمبر، وهو الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003، على الرغم من عدم ارتباط العراقي صدَّام حسين بالأحداث، فإنه كان لدى المسئولين في إدارة بوش اقتناع بأن نظامه الوحشي يشكل تهديدًا كبيرًا للنظام العالمي.

سارعت القوات الغازية إلى الإطاحة بصدام، لكن أدى الاحتلال الذي جرى بشكل سيئ وخاطئ إلى زعزعة استقرار المنطقة برمتها. فتسبب في تمرد كبير طويل المدى في العراق، وتسبب أيضًا في تعزيز نفوذ إيران الإقليمي في الشرق الأوسط على نحوٍ أوسع، و صعود الدولة الإسلامية، وخلق فوضى مستمرة أدت إلى حروب أهلية، وهجمات إرهابية لا حصر لها، وتطرف، أما في معظم أنحاء العالم، فقد غذَّت الحرب معاداة الشعوب لأمريكا، وبدأ الرأي العام في أوروبا -جراء الحرب- في توسيع القطيعة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين الرئيسيين.