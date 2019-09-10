كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان العربي يعزي العراق في ضحايا انهيار كربلاء‬ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي باسم البرلمان العربي بالتعازي والمواساة للعراق رئيساً وحكومةً وبرلماناً وشعباً في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع اليوم الثلاثاء ١١ محرم ١٤٤١ هجري الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠١٩م بانهيار جزء من ممشى بمحافظة كربلاء العراقية الأمر الذي أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

جاء ذلك خلال برقيات التعزية المرفوعة من رئيس البرلمان العربي إلى رئيس جمهورية العراق ومعالي رئيس مجلس النواب ودولة رئيس الوزراء العراقي.

وقال رئيس البرلمان العربي في برقيات التعزية "إننا إذ نواسيكم والشعب العراقي الشقيق في هذا المصاب الجلل، نسأل الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان ويمن على المصابين بالشفاء العاجل".