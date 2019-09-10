التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول لمباراة المنتخب الأولمبي ضد مالي

خلصت مجريات الشوط الأول من المباراة، التي يحل خلالها المنتخب الوطني الأولمبي ضيفا على نظيره المالي، بالتعادل دون أهداف.

ولم يقو لاعبو المنتخبين على زيارة الشباط طيلة دقائق الجولة الأولى من المباراة، المقامة على أرضية ملعب موديبو كيتا، بالعاصمة المالية باماكو.

ودخل الفرنسي باتريس بوميل اللقاء بتشكيلة ضمت كل من المهدي بنعبيد في حراسة المرمى، ثم لاعب بروسيا دورتموند الألماني أشرف حكيمي، وحمزة منديل، ومحمد الدويك من الرجاء الرياضي، ومدافع الوداد الرياضي أشرف داري، وعبد المنعم بوطويل لاعب الجيش الملكي، بالإضافة لحمزة الركراكي، ومحمد مورابيط، وأيمن موريد، ثم خالد حشادي، يوسف النصيري.

وتندرج المواجهة ضمن إياب المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة، التي تستضفيها الملاعب المصرية، دجنبر القادم، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو” 2020.

يذكر أن لقاء الذهاب انتهى السبت الماضي، بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، وذلك على أرضية الملعب الكبير لمدينة مراكش.