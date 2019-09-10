بنعجيبة: مخزون الدم الاحتياطي في الدارالبيضاء وطنجة يكفي لأقل من ثلاثة أيام!

قال محمد بنعجيبة، مدير المركز الوطني لتحاقن الدم، إن مخزون الدم الاحتياطي بكل من الدارالبيضاء، وطنجة، يكفي لأقل من ثلاثة أيام فقط.

وأوضح بنعجيبة، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن مخزون الدم في باقي المدن المغربية مطمئن، ولا يدعو إلى القلق.

ودعا بنعجيبة المواطنين إلى التوجه نحو مراكز التبرع بالدم، مشيرا إلى أن المركز يناشد جمعيات المجتمع المدني من أجل تكثيف أنشطتها، وحث المواطنين على التبرع بالدم، وأيضا وسائل الإعلام للقيام بدورها النبيل في تحسيس المواطنين.

وأفاد المتحدث نفسه بأنه، منذ السبت الماضي، تم تسجيل الخصاص في الدم على مستوى مدينتي طنجة، والدارالبيضاء، معربا عن الأمل في تدارك النقص.

وكانت نجية العمراوي، مسؤولة حملات التبرع بالدم في المركز الوطني لتحاقن الدم، قد قالت لـ“اليوم 24″، إن شهري يوليوز، وغشت، يعتبران فترة حرجة بالنسبة إلى مخزون الدم، وهي الفترة، التي يليها الدخول المدرسي، وتنقص فيها حملات التبرع بالدم في مختلف مدن المغرب، مما يؤثر على مخزون الدم الاحتياطي.