المحكمة ترفض السراح المؤقت لبوعشرين

رفضت محكمة الإستئناف، اليوم الثلاثاء، في الدار البيضاء، السراح المؤقت لصحفي توفيق بوعشرين، مؤسس “اليوم24″، ويومية “أخبار اليوم”، وهو الطلب الذي تقدم به دفاعه، خلال الجلسة الماضية.

وكان النقيب محمد زيان، عضو دفاع توفيق بوعشرين طلب السراح المؤقت لتوفيق بوعشرين، خلال جلسة الماضية، مشيرا إلى “أنه يتألم لمثل هذا الطلب، ﻷنه يضيع حقوق موكله”.

وأكد النقيب زيان، أن المحكمة إن استمرت في اعتقال بوعشرين سيفقد الملف شروط المحاكمة العادلة.

ومن المرتقب، أن يتم الاستماع للصحفي توفيق بوعشرين خلال جلسة اليوم الثلاثاء.