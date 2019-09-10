القدس - بواسطة محمد عز العرب - بدأ عملاق الأجهزة الذكية "آبل"، مساء اليوم الثلاثاء، الإعلان عن أجهزة جديدة، قد يكون من بينها عدّة نماذج جديدة من جهاز "آيفون".
وقال موقع أخبار التكنولوجيا الشهير "ذي فيردج"، إنه "يوم الإعلان عن 'آيفون 11'"، متوقعا أن تُطلق الشركة ثلاثة نماذج من الهاتف الذكي طراز "آيفون"، وهي "آيفون 11"، و"آيفون 11 برو"، و"آيفون 11 برو إكس".
ورجح الموقع أن تكمن الخصائص الأبرز في هذه الأجهزة الجديدة، بتحسين الكاميرات.
كما يُرجح متابعوا حفل الإعلان عن الأجهزة الجديدة، إطلاق الشركة لساعات ذكية جديدة تحتوي على تقنية تتبع الموقع.
وأعلنت "آبل" عن جهاز "آي باد"، وهو حاسوب لوحي (تابلت) جديد، يبلغ عرضه 10.2 بوصة، كمكمل لـ"آيباد 329" بعرض 9.7 بوصة.
وتُطلق الشركة بذلك، أول جهاز من الجيل السابع من حواسيبها اللوحية، المزود بلوحة مفاتيح ذكية كاملة الحجم، والمصنوع من الألمنيوم المعاد تصنيعه بنسبة 100 بالمئة، ويبلغ ثمنه 329 دولار.
تفاصيل أوفى فور ورودها...
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