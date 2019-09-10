روسيا: إثيوبيا شريك رئيسي بأفريقيا منذ 120 سنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء، إن بلاده تعتبر إثيوبيا شريكاً رئيسياً لروسيا في أفريقيا منذ أكثر من 120 عاماً، مشيداً بمتانة العلاقات الثنائية.

وأكد لافروف، خلال لقائه وزير الخارجية الإثيوبي غدو أندرجاتشاو، في موسكو، أن بلاده تقدر الصداقة والاحترام المتبادل والثقة التي تربط البلدين منذ تأسيس علاقتهما التاريخية.

بدوره قال وزير الخارجية الإثيوبي غدو أندارجاتشو إن إثيوبيا وروسيا أقامتا علاقات دبلوماسية رسمية قبل نحو 121 عاماً، بعد وقت قصير من انتصار إثيوبيا على الاستعمار الإيطالي.

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وأضاف، خلال محادثاته مع نظيره الروسي، أنه سيتم إيلاء الاهتمام الواجب بهذه العلاقات وعقد اجتماع اللجنة الإثيوبية الروسية المشتركة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، باعتبارها فرصة جيدة لتوطيد العلاقات بين البلدين في مجالات التكنولوجيا وصناعة الطيران والثقافة.





وأطلع وزير الخارجية الإثيوبي نظيره الروسي على الدور الذي تلعبه إثيوبيا في إحلال السلام والاستقرار في القرن الأفريقي وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، كما دعا المستثمرين الروس للاستثمار في إثيوبيا وزيارة لافروف إلى البلاد.