- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء، إن بلاده تعتبر إثيوبيا شريكاً رئيسياً لروسيا في أفريقيا منذ أكثر من 120 عاماً، مشيداً بمتانة العلاقات الثنائية.
وأكد لافروف، خلال لقائه وزير الخارجية الإثيوبي غدو أندرجاتشاو، في موسكو، أن بلاده تقدر الصداقة والاحترام المتبادل والثقة التي تربط البلدين منذ تأسيس علاقتهما التاريخية.
بدوره قال وزير الخارجية الإثيوبي غدو أندارجاتشو إن إثيوبيا وروسيا أقامتا علاقات دبلوماسية رسمية قبل نحو 121 عاماً، بعد وقت قصير من انتصار إثيوبيا على الاستعمار الإيطالي.
وأضاف، خلال محادثاته مع نظيره الروسي، أنه سيتم إيلاء الاهتمام الواجب بهذه العلاقات وعقد اجتماع اللجنة الإثيوبية الروسية المشتركة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، باعتبارها فرصة جيدة لتوطيد العلاقات بين البلدين في مجالات التكنولوجيا وصناعة الطيران والثقافة.
وأطلع وزير الخارجية الإثيوبي نظيره الروسي على الدور الذي تلعبه إثيوبيا في إحلال السلام والاستقرار في القرن الأفريقي وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، كما دعا المستثمرين الروس للاستثمار في إثيوبيا وزيارة لافروف إلى البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: إثيوبيا شريك رئيسي بأفريقيا منذ 120 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.