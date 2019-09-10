اليونان وقبرص تدينان التنقيب التركي "غير القانوني" بالمتوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت اليونان وقبرص، الثلاثاء، أنشطة التنقيب التركية "غير القانونية" في شرق البحر المتوسط، وطالبا مجددا بإجراء مباحثات لحلّ النزاع في الجزيرة المقسّمة منذ عقود.



وذكر مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بعد لقائه بالرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس أنّ "الزعيمين أعربا عن مخاوفهما الشديدة حيال التدخلات التركية غير القانونية في البحر".

وتابع في بيان أنهما "يكرران رغبتهما الكاملة بإعادة إطلاق مفاوضات تؤدي لحل قابل للتنفيذ للمسألة القبرصية".

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وتحدت تركيا مرارا التحذيرات الأوروبية والأمريكية لوقف التنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص.

وأثار اكتشاف احتياطي هائل من الغاز في شرق المتوسط خلافا بين قبرص وتركيا التي أرسلت سفينتين للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أدانت قبرص إطلاق تركيا عملية تنقيب جديدة عن النفط والغاز قبالة سواحل الجزيرة المقسّمة واعتبرتها "تصعيدا للانتهاكات التركية المستمرة".