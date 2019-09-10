رئاسة جنوب السودان لـ"العين الإخبارية": لقاء سلفاكير ومشار يحسم القضايا العالقة

قال توت قلواك مستشار سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان، إن اللقاء بين رئيس بلاده وزعيم المعارضة رياك مشار سيحسم كل القضايا العالقة.

وأضاف في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "الجانبين سيعقدان لقاء مباشرا بالقصر الرئاسي، صباح الأربعاء، قبل مغادرة مشار جوبا".

وأشار توت إلى أن "اللقاء يناقش كل القضايا وخاصة ملف الترتيبات الأمنية إلى جانب القضايا العالقة خاصة قضية الولايات وعددها إلى جانب دمج القوات وإعادة الانتشار".

وتابع: "اللقاء سيساعد على تقريب وجهات النظر وتجاوز بعض نقاط الخلاف".

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وكان مشار قد وصل إلى جوبا على متن طائرة سودانية، سبقتها طائرتان تحملان وفدا كبيرا ضم نحو 60 شخصا ومسؤولا أمنيا من الخرطوم حيث يعيش مشار في المنفى.

ووصل مشار، والمتوقّع أن تستمر زيارته يومين، برفقة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الذي سيعقد بدوره مباحثات منفصلة مع حركات سودانية مسلحة.

ويأتي اللقاء فيما تقترب المهلة النهائية لتشكيل حكومة تقاسم السلطة المحددة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وهو بند رئيسي في اتفاق السلام الذي تم توقيعه في سبتمبر/أيلول 2018.

ولم يظهر كير ومشار سوياً منذ التقيا في أبريل/نيسان الماضي، بالفاتيكان حيث أذهل البابا فرنسيس العالم بركوعه وتقبيله قدمي طرفي النزاع في جنوب السودان.

وبعد هذا اللقاء الاستثنائي، أبلغ كير البرلمان أنه سامح مشار وطلب من غريمه العودة للبلاد. لكن الأخير الذي يعيش في الخرطوم، أعرب عن مخاوفه على أمنه الشخصي إذا عاد لجوبا.