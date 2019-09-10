الان تتابع عاجل.. مجلس الجامعة العربية يعرب عن إدانته لتصريحات نتنياهو بشأن ضم أراضٍ من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل.. مجلس الجامعة العربية يعرب عن إدانته لتصريحات نتنياهو بشأن ضم أراضٍ من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل.. مجلس الجامعة العربية يعرب عن إدانته لتصريحات نتنياهو بشأن ضم أراضٍ من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية report this ad

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