الان تتابع بولتون يكذب ترامب: “أنا من طلبت الاستقالة” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، أنه طالب مستشاره للأمن القومي جون بولتون، بالاستقالة، وأن بولتون تقدم باستقالته، صباح اليوم الثلاثاء
فيما كذب جون بولتون، مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، رئيسه بشأن استقالته، أو إقالته.
وكتب “بولتون” على حسابه على موقع “تويتر”، اليوم الثلاثاء، قائلًا إنه عرض على ترامب الاستقالة مساء أمس الإثنين، ولكن ترامب أجابه: “دعنا نتحدث بهذا الشأن غدا”.
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