نتنياهو يعلن عن خطة لضم جزء من الضفة الغربية المحتلة بعد الانتخابات

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عزمه ضم “غور الأردن” في الضفة الغربية المحتلة إذا فاز في الانتخابات العامة المقررة، الأسبوع المقبل.

وقال نتنياهو في خطاب بثته قنوات التلفزيون الإسرائيلية على الهواء مباشرة: “اليوم أعلن عزمي، بعد تشكيل حكومة جديدة، تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت”.