رد صادم من مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق لــ "ترامب" بعد اقالته

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق

كتب متابعات_الخليج 365

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، الثلاثاء، إنه عرض تقديم استقالته أمس على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأضاف بولتون، عبر تغريدة على تويتر، أنه عرض الاستقالة ولكن ترامب رفض قائلا "نناقش المسألة غدا".

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وفي وقت سابق أعلن ترامب، تعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل، خلفا لجون بولتون الذي أقيل من منصبه صباح اليوم.

وقال ترامب، عبر تغريدة على تويتر، إنه يختلف بشدة مع الكثير من اقتراحات بولتون، وإنه طلب منه تقديم استقالته.

وشغل بولتون عدة مناصب في عهد إدارتي رونالد ريجان وجورج بوش الأب، كما عمل في إدارة جورج بوش الابن في الفترة بين عامي 2001 إلى 2009.

وكان لبولتون دور فعال في دعم قرار غزو العراق عام 2003، كما أصبح سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة عام 2005.