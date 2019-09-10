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عاجل الرئيس الأمريكي يقيل مستشاره للأمن القومي جون بولتون

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

كتب الخليج 365

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، استقالة مستشاره للأمن القومي جون بولتون صباح اليوم وأنه سيعين مستشارا جديدا الأسبوع المقبل.

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وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد الـ3 من يونيو/حزيران الماضي، أن رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الابيض، كيفن هاسيت، سيترك منصبة قريبا، ولكنه لم يذكر سببا لأحدث رحيل لمسؤول بارز في إدارته.

ونقلت صحيفة " واشنطن بوست" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن رحيل رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين عن البيت الأبيض دون أن يسمي الأسباب لهذا الرحيل المفاجئ.

وكتب ترامب على صفحته على "تويتر"، يوم أمس الأحد: "كيفن هاسيت، الذي أدى مهمة عظيمة لي وللإدارة، سيغادر منصبة قريبا وسوف اختار بديلا صاحب موهبة كبيرة حين أعود للولايات المتحدة".