شكرا لقرائتكم خبر عن ماتيس: إيران اغتالت الحريري وحاولت قتل الجبير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تحدث وزير الدفاع الأمريكا السابق، جيمس ماتيس، في مقابلة لبرنامج GPS على شبكة CNN، عن التهديد الذي تشكله إيران على المنطقة العربية، مشيراً إلى أن طهران استخدمت الإرهاب لقتل رئيس وزراء لبنان الأسبق، رفيق الحريري، بجانب استخدامها للبحرين واليمن والمنطقة ككل في نشر حالة من عدم الاستقرار. موضّحاً بأنه لا يمكن تخيّل حصول بلد كهذا (إيران) على سلاح نووي. وقال ماتيس: «عندما كنت قائد القيادة المركزية أمسكنا بإيران، من دون أن تكون مسلحة بسلاح نووي، وهي تحاول اغتيال سفير عربي (السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير) على بعد 3 كيلومترات من البيت الأبيض. الامر يظهر كيف أن الشعب الإيراني محتجز من قبل نظام لا يضع مصلحته بعين الاعتبار». وأضاف: هذا بلد استخدم الإرهاب لقتل رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري، واستخدم الإرهاب لإظهار خلاف في البحرين، واستخدم الإرهاب في كل المنطقة. هم الآن في اليمن، وأنا أؤمن بأن الحرب هناك كانت ستنتهي من دون الدعم الإيراني. كانت الأمم المتحدة لتحوّل ما يحدث الى نقاشات، قد لا تكون مثالية، لكن كنا ستوقف هذه المأساة الشنيعة. لذا يجب أن نحاول منع إيران من الحصول على سلاح نووي".وذكر في كتابه الذي يحمل عنوان «إشارة الاتصال فوضى: تعلم القيادة» أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، امتنعت عام 2011 عن الرد على الخطة الإيرانية المزعومة لتفجير مطعم Cafe Milano في واشنطن الذي كان الجبير أحد ضيوفه البارزين.