بريطانيا تستدعي سفير طهران وقلق أوروبي من أجهزة طرد مركزي إيرانية

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جدة - خالد شويل - الوكالات (عواصم) وصفت المتحدثة الرسمية باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل مايا كوسيانتشس قيام إيران بتركيب أجهزة مركزية جديدة للطرد بأنها خطوة مثيرة جدا للقلق. وقالت المتحدثة الأوروبية اليوم (الثلاثاء) إن التحرك الإيراني «غير متوافق» مع الاتفاق النووي لعام 2015، محذرة من أنه «يمكن أن يعزز بشكل كبير» قدرة طهران على التخصيب. من جهة ثانية استدعت بريطانيا السفير الإيراني اليوم للتنديد بما قالت إنه انتهاك واضح للتأكيدات التي قدمتها بشأن شحنة النفط التي كانت تحملها الناقلة أدريان داريا 1، والتي سبق احتجازها لانتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان «إيران أظهرت تجاهلاً تاماً للتأكيدات التي قدمتها بشأن أدريان داريا 1»، متهما إيران بعدم الوفاء بتعهدها عدم نقل النفط من الناقلة إلى سورية.

وصفت المتحدثة الرسمية باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل مايا كوسيانتشس قيام إيران بتركيب أجهزة مركزية جديدة للطرد بأنها خطوة مثيرة جدا للقلق. وقالت المتحدثة الأوروبية اليوم (الثلاثاء) إن التحرك الإيراني «غير متوافق» مع الاتفاق النووي لعام 2015، محذرة من أنه «يمكن أن يعزز بشكل كبير» قدرة طهران على التخصيب. من جهة ثانية استدعت بريطانيا السفير الإيراني اليوم للتنديد بما قالت إنه انتهاك واضح للتأكيدات التي قدمتها بشأن شحنة النفط التي كانت تحملها الناقلة أدريان داريا 1، والتي سبق احتجازها لانتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان «إيران أظهرت تجاهلاً تاماً للتأكيدات التي قدمتها بشأن أدريان داريا 1»، متهما إيران بعدم الوفاء بتعهدها عدم نقل النفط من الناقلة إلى سورية.

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