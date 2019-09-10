شكرا لقرائتكم بتغريدة على تويتر.. ترمب يقيل جون بولتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون.

وكتب ترمب في تغريدة على تويتر: "أخبرت جون بولتون الليلة الماضية أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض. اختلفت بشدة مع العديد من اقتراحاته، كما فعل آخرون في الإدارة".

وأضاف "أشكر جون جزيل الشكر على خدماته. سأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل".

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لكن بولتون قال في تغريدة على تويتر أيضاً إنه عرض "الاستقالة الليلة الماضية وقال الرئيس ترمب (دعونا نتحدث عنها غداً)".

وأثار النبأ صدمة في واشنطن، حيث يأتي بعد أيام من إلغاء ترمب محادثات مع حركة طالبان الأفغانية.

وبولتون شخصية من صقور السياسة الأميركية، وارتبط اسمه باجتياح العراق وغيره من قرارات السياسة الخارجية. ويُعتبر واحدا من الذين يلعبون دورا في موقف البيت الأبيض الحازم من إيران وفنزويلا وغيرها من مناطق التوتر.

وصدر تصريح ترمب بعد أن إعلان المكتب الصحافي في البيت الأبيض أن بولتون سيعقد مؤتمراً صحافياً حول قضايا الإرهاب إلى جانب وزير الخارجية مايك بومبيو.