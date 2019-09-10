تدابير سير غدا الأربعاء بسبب حفريات عند مفرق الشويفات - كفرشيما

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أن إحدى الشركات المتعهدة، ستقوم بأعمال حفريات عند "مفرق" ​الشويفات​ – ​كفرشيما​، من الساعة 9.00 لغاية الساعة 17.00 من يوم غد الأربعاء 11/9/2019.

وأوضحت أن هذه الأعمال ستؤدّي إلى تضييق الطريق، طيلة فترة الأشغال، من دون منع المرور.

وطلبت من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.