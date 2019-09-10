أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن إحدى الشركات المتعهدة، ستقوم بأعمال حفريات عند "مفرق" الشويفات – كفرشيما، من الساعة 9.00 لغاية الساعة 17.00 من يوم غد الأربعاء 11/9/2019.
وأوضحت أن هذه الأعمال ستؤدّي إلى تضييق الطريق، طيلة فترة الأشغال، من دون منع المرور.
وطلبت من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
كانت هذه تفاصيل خبر تدابير سير غدا الأربعاء بسبب حفريات عند مفرق الشويفات - كفرشيما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.