جميل السيد: ممنوع إصطياد اللبناني في الخارج على طريقة العصابات

أشار النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "المغترب حسن جابر من النبطية، خطف من مطار أثيوبيا خلال قدومه من الغابون إلى لبنان"، معتبراً أن "هذا الإرهاب تكرر أكثر من مرة ولبنان مستسلم"، مضيفاً: "إما أن تعيده الدولة اللبنانية، أو يحق لأهله ​خطف مواطن​ للدولة الخاطفة في لبنان ومقايضته بالمخطوف"، مشدداً على أنه "ممنوع اصطياد اللبناني في الخارج على طريقة العصابات".

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