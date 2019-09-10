جريصاتي: تعاون قريب بين وزارة البيئة وذوي الارادة الصلبة

استقبل وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​، في مكتبه في الوزارة، مستشار وزير الخارجية لذوي الارادة الصلبة جو رحال الذي رفع شعار "البيئة لها احتياجات خاصة وهي بحاجة لإرادة صلبة".

وقد دعا الوزير جريصاتي الى متابعة التعاون القريب مع رحال، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قائلاً: "تابعوا تعاوننا مع مستشار وزير الخارجية جو رحال في المستقبل القريب الواعد. لأن البيئة أولوية وبدّا إرادة صلبة".