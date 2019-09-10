جعجع بحث مع كوبيتش بآخر التطورات السياسية على الصعيدين الداخلي والإقليمي

التقى رئيس "حزب القوات ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​، في ​معراب​، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، يرافقه رئيس القسم السياسي في مكتب المنسق الخاص ​علاء عبد العزيز​، في حضور مستشار جعجع لشؤون العلاقات الخارجية إيلي خوري ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" إيلي الهندي. وتباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة على الصعيدين الداخلي والإقليمي.

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