وزارة الخارجية: السفارة في نيجيريا تتابع ملابسات قتل بسام الخضري

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، أنه "بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، تقوم السفارة اللبنانية في أبوجا بمتابعة ملابسات جريمة القتل التي أودت بحياة اللبناني بسام أمين الخضري اثر تعرضه لعملية سرقة في شقته في لاغوس مساء أمس الاثنين".
وأوضحت أن السفارة أكدت أنها "تنسق مع عائلة الفقيد في لبنان وأصدقائه في لاغوس، لتأمين نقل الجثمان إلى بيروت في أقرب فرصة ممكنة لإتمام مراسم الدفن، بانتظار انتهاء التحقيقات التي تجريها السلطات الأمنية النيجيرية للقبض على المرتكبين والاقتصاص منهم".
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