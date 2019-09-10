الدفاع المدني: إنقاذ 8 أشخاص احتجزوا على متن يخت إثر تعطل محركه في حالات

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​وحدة الإنقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​ أنقذوا ثمانية أشخاص احتُجزوا على متن يخت إثر عطل طرأ على محرّكه، مقابل الشاطئ في ​حالات​ - جبيل".

وأوضحت أنّه "تمّ نقل الأشخاص بواسطة زورق الدفاع المدني إلى ميناء طبرجا".