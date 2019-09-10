الدفاع المدني: إنقاذ 8 أشخاص احتجزوا على متن يخت إثر تعطل محركه في حالات

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني أنقذوا ثمانية أشخاص احتُجزوا على متن يخت إثر عطل طرأ على محرّكه، مقابل الشاطئ في حالات - جبيل".
وأوضحت أنّه "تمّ نقل الأشخاص بواسطة زورق الدفاع المدني إلى ميناء طبرجا".
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