النشرة: العثور على مواطن جثة هامدة على طريق برالياس- عنجر

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة بـ"العثور على المواطن "ا. ح." جثّة هامدة على طريق ​برالياس​- عنجر خلف محمصة، وعلى الفور حضرت ​القوى الأمنية​ وفتحت تحقيقًا لمعرفة أسباب الوفاة".

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