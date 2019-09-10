سامي الجميل بعد لقائه شينكر: لضرورة احترام وتطبيق الـ1701 و1559

أكد رئيس حزب "الكتائب" ​سامي الجميل​ اهمية احترام وتطبيق القرارات الدولية لا سيما 1559 و1701، كما على اهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني المخول الوحيد الدفاع عن لبنان وحماية اللبنانيين.

وبعد استقباله، في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ​ديفيد شينكر​ يرافقه نائبه جويل رايبورن والسفيرة الأميركية اليزابيث ريتشارد، شدد على ضرورة ضبط الحدود بما يحفظ سيادة لبنان من اي انتهاك كما كان تشديد على ضرورة القيام بالاصلاحات المطلوبة للنهوض بالاقتصاد.