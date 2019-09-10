شدّدت جمعية "اليازا"، على أنّه "يؤسفنا أنّه خلال العام الحالي، توقّفت السلطات المعنيّة على مدخل المرفأ عن مراقبة الإقفال المُحكم السليم للمستوعبات، ممّا جعل العام الحالي يشهد ارتفاعًا كبيرًا بنسبة سقوط المستوعبات".
ووجّهت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، نداءً إلى وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، لـ"وقف تنقّل المستوعبات القاتلة".
وأرفقت النداء بفيديو لأحد المستوعبات.
كانت هذه تفاصيل خبر "اليازا" وجهت نداء إلى الحسن: لوقف تنقل المستوعبات القاتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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