"اليازا" وجهت نداء إلى الحسن: لوقف تنقل المستوعبات القاتلة

شدّدت جمعية "​اليازا​"، على أنّه "يؤسفنا أنّه خلال العام الحالي، توقّفت السلطات المعنيّة على مدخل المرفأ عن مراقبة الإقفال المُحكم السليم للمستوعبات، ممّا جعل العام الحالي يشهد ارتفاعًا كبيرًا بنسبة سقوط المستوعبات".

ووجّهت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، نداءً إلى وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، لـ"وقف تنقّل المستوعبات القاتلة".

وأرفقت النداء بفيديو لأحد المستوعبات.