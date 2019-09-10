بستاني: "سيدر" لم يضع شرطا على لبنان يقضي بخصخصة قطاع الكهرباء

أوضحت وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​، أنّ "في شهر نيسان من العام 2019، تمّ إطلاق ​خطة الكهرباء​، الّتي تتضمّن إنشاء معامل جديدة تعمل على ​الغاز الطبيعي​، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص"، لافتةً إلى أنّ "دفاتر الشروط باتت جاهزة وسيتمّ إرسالها إلى ​مجلس الوزراء​".

وبيّنت في حديث إلى قناة "cnbc"، أنّ "بعد ذلك، سيتمّ إطلاق المناقصات بأسرع وقت ممكن"، نافيةً أن "يكون "​مؤتمر سيدر​" قد وضع شرطًا على ​لبنان​ يقضي بخصخصة ​قطاع الكهرباء​". وركّزت على أنّ "بحسب الخطة، فالإنتاج سيكون بالشراكة، أمّا التوزيع فهو ملزم للقطاع الخاص".

وذكرت بستاني أنّ "الخطة تتضمّن هدفين أساسيّين: خفض العجز وإلغاؤه، وتحسين الخدمة والتغذية"، مشيرةً إلى "أنّها لا تستطيع إعطاء موعد محدّد لتأمين الكهرباء 24/24 ساعة، لأنّ الأمر مرتبط بالمناقصات". ونوّهت في ما يتعلّق بعمليّة التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، إلى أنّ "البئر الأول في البلوك رقم 4 سيبدأ الحفر فيه قبل نهاية العام الحالي، أمّا بالنسبة إلى البلوك رقم 9، فسيتمّ في أيار 2020".