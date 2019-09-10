بستاني: "سيدر" لم يضع شرطا على لبنان يقضي بخصخصة قطاع الكهرباء

أوضحت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، أنّ "في شهر نيسان من العام 2019، تمّ إطلاق خطة الكهرباء، الّتي تتضمّن إنشاء معامل جديدة تعمل على الغاز الطبيعي، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص"، لافتةً إلى أنّ "دفاتر الشروط باتت جاهزة وسيتمّ إرسالها إلى مجلس الوزراء".
وبيّنت في حديث إلى قناة "cnbc"، أنّ "بعد ذلك، سيتمّ إطلاق المناقصات بأسرع وقت ممكن"، نافيةً أن "يكون "مؤتمر سيدر" قد وضع شرطًا على لبنان يقضي بخصخصة قطاع الكهرباء". وركّزت على أنّ "بحسب الخطة، فالإنتاج سيكون بالشراكة، أمّا التوزيع فهو ملزم للقطاع الخاص".
وذكرت بستاني أنّ "الخطة تتضمّن هدفين أساسيّين: خفض العجز وإلغاؤه، وتحسين الخدمة والتغذية"، مشيرةً إلى "أنّها لا تستطيع إعطاء موعد محدّد لتأمين الكهرباء 24/24 ساعة، لأنّ الأمر مرتبط بالمناقصات". ونوّهت في ما يتعلّق بعمليّة التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، إلى أنّ "البئر الأول في البلوك رقم 4 سيبدأ الحفر فيه قبل نهاية العام الحالي، أمّا بالنسبة إلى البلوك رقم 9، فسيتمّ في أيار 2020".
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